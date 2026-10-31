Серпуховские вокалистки стали лауреатами в городском округе Красногорск

В ДК «Подмосковье» в Красногорске прошел финал конкурса «Голос ЮИД Подмосковья». Городской округ Серпухов представляли ученицы школы № 18 — Злата Кравцова и Станислава Менькина, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для конкурса девчонки подготовили авторскую песню «Вперед — по законам дорог». Выступление получилось ярким и запоминающимся. По итогам финала дуэт стал лауреатом II степени. Педагог Екатерина Серкова, которая готовила школьниц, отмечена благодарностью.

Но победа на конкурсе — не единственный результат. Дуэт регулярно участвует в совместных акциях отряда. Школьницы готовят песни и мини-сценки о безопасном поведении на дорогах. Благодаря этому важная информация превращается в понятный и эмоциональный рассказ. А профилактическая работа отряда становится эффективнее — дети лучше запоминают правила, когда о них говорят не сухим языком инструкций, а через музыку и творчество.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.