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Госдолг Украины за 20 лет вырос в 130 раз

Государственный внешний и внутренний долг Украины увеличился в 130 раз с сентября 2006 года, сообщает РИА Новости .

«По состоянию на 30 сентября 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9538,35 миллиарда гривен, или 212,6 миллиарда долларов», — говорится в информационной справке минфина страны.

Согласно материалам Госстата Украины, по итогам третьего квартала 2006 года внешний и внутренний государственный долг страны составлял 73,288 млрд гривен.

Ранее страны Евросоюза оставили без ответа срочный запрос украинского лидера Владимира Зеленского, потребовавшего у западных союзников ускорить передачу Киеву средств из нового кредитного пакета.

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