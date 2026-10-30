Врачи центра Рошаля извлекли косметический спонж из кишки девочки

Хирурги Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля прооперировали девочку с кишечной непроходимостью, вызванной проглоченным косметическим спонжем. Пациентку выписали на десятый день после вмешательства, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Скорая помощь доставила девочку в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля с сильной болью в животе, рвотой и отсутствием стула. Врачи диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали пациентку в хирургическое отделение. Во время операции выяснилось, что причиной стал косметический спонж, который находился в организме предположительно около пяти дней.

«Мы выполнили пациентке лапаротомию и аккуратно извлекли инородное тело. В ходе операции обнаружили некроз участка тонкой кишки, где находился предмет. К сожалению, этот участок был нежизнеспособен, поэтому его пришлось удалить с помощью ультразвукового коагулятора. Операция продлилась около двух часов и прошла успешно, без осложнений», — рассказал хирург Мухтар Мамедов.

Девочку выписали на десятый день после вмешательства в удовлетворительном состоянии.

Врачи напомнили родителям, что детей нельзя оставлять без присмотра. Если ребенок проглотил инородный предмет, не следует пытаться извлечь его самостоятельно — необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.