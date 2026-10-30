Музеи Подмосковья подготовили программы к «Ночи искусств»

Музеи Подмосковья проведут мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств» с 31 октября по 4 ноября. Девиз акции в 2026 году — «В единстве культур — сила народа», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

31 октября с 17:00 музей Менделеева и Блока откроет бесплатный вход в Шахматово, Тараканово и Боблово. В Тараканово покажут «Экклезиаст», в Боблове проведут чаепитие и «Неспиритический сеанс». Билеты — на шахматово.рф.

3 ноября Коломенско-Зарайский музей-заповедник бесплатно проведет экскурсии, лекции, игровые программы, встречи и концерт. 4 ноября, в «День кремля», вход на Никольскую башню Зарайского кремля будет свободным.

3 ноября музей-заповедник П. И. Чайковского в Клину подготовит экскурсии, квесты, квизы, мастер-классы, игры и концерт «Осеннее танго» Tango Orchestra Misterioso. Откроются парк, «Моцартиана» и «П. И. Чайковский. Симфония «Жизнь»».

В Мытищах Военно-патриотический музей Московской области 3 ноября с 18:00 бесплатно откроет экспозиции, проведет лекцию к 25-летию музея «История танка Т-34» и экскурсию по выставке «Лариса Васильева. Музей у дороги».

Комплекс Зои Космодемьянской в Рузском округе 3 ноября с 18:00 до 20:00 предложит бесплатный вход, интерактив «Тайна народного слова», выставки «И грозно грянула война…», «Наука на войне» и прогулку по Петрищеву с научным сотрудником.

Звенигородский музей-заповедник 3 ноября с 18:00 до 20:00 бесплатно откроет выставку «Звенигород. От земли до неба» и встречу «Человек в квадрате» с Анастасией Зевахиной. Платно пройдут «Звенигород в сумерках», «Вкус авангарда» и ужин-перформанс. В Усове в 18:00 начнется «Белый цветок», в Осташеве — экскурсия, кинопоказ и литературно-музыкальная встреча.

4 ноября музей-заповедник А. С. Пушкина проведет в Вяземах экскурсии, концерт, олимпиаду и детское занятие Ирины Хоцановой со «Сказкой о рыбаке и рыбке». В «Усадьбе «Мураново»» состоится премьера «Гениальной репетиции» с Михаилом Егиазарьяном и Мариной Серегиной.

Возрастные ограничения — 6+, 12+, 16+, 18+. Расписание и условия посещения — на сайтах и в соцсетях музеев.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.