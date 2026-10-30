Биткоин может подешеветь до $75–76 тысяч в ноябре

При возобновлении продаж биткоин может опуститься до 75–76 тысяч долларов. Такой сценарий допустил 30 октября директор по стратегическим коммуникациям Bitbanker Кирилл Комаленков, сообщает газета «Известия» .

После сообщений о взломе платформы Binance биткоин падал ниже $78 тыс. — до минимума примерно за шесть недель. По словам Комаленкова, такие инциденты заставляют инвесторов опасаться за сохранность средств.

«Binance заявила о намерении покрыть потери. Однако для восстановления доверия инвесторов важны также результаты расследования и безопасное возобновление операций. По моей оценке, если новых негативных сообщений не последует, биткоин может вернуться выше $80 тыс. в течение нескольких торговых сессий. При этом для устойчивого восстановления рынку может потребоваться несколько недель», — пояснил эксперт.

Октябрьскому росту помешали слабый приток капитала и жесткие денежно-кредитные условия. Федеральная резервная система США 28 октября сохранила ставку на уровне 3,75–4%; два участника заседания выступили за повышение.

Выборы в конгресс США 3 ноября могут вызвать резкие колебания курса. Положительными сигналами Комаленков назвал закрепление биткоина выше $80 тыс. и возврат к $84–85 тыс. Устойчивый рост потребует спроса через биржевые фонды и разрешения ситуации вокруг Binance.

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