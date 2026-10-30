Председатель Совета директоров и основатель Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк назвал драйверы роста страхового рынка. Об этом он сообщил на Форуме лидеров страхового рынка в рамках панельной дискуссии «Ключевые вызовы страхового рынка: драйверы спроса и поиск рентабельности».

В выступлении Сергей Цикалюк отдельно остановился на киберстрахованит и опыте компании, пережившей масштабную атаку в 2025 году. По его словам, компания готова делиться с рынком наработками по противодействию таким инцидентам.

Ключевая проблема страховщиков — удорожание рисков: выплаты по ряду направлений растут быстрее премий. В моторном страховании, самом проблемном сегменте, средний ремонт автомобиля с 2024 года подорожал более чем на 40%, тогда как средняя премия по ОСАГО прибавила лишь 8–10%.

При этом отрасль растет. По данным Банка России, в первом полугодии 2026 года сборы страховщиков увеличились на 8,8%. Новые точки роста дают продукты с высокой ценностью для клиента, включая страхование киберрисков — один из самых динамично развивающихся сегментов последних лет.

В ноябре 2025 года компания пережила масштабную кибератаку: пострадала IT-инфраструктура, была нарушена работа ряда значимых бизнес-процессов. Урегулирование инцидента показало, что последствия таких атак затрагивают всю структуру компании, а восстановление требует совместной работы IT-специалистов, служб информационной безопасности, бизнес-подразделений и руководства.

Опыт компании продемонстрировал, насколько важна быстрая реакция бизнеса на кризис. Руководителям необходимо осознавать ответственность за решения в сфере киберустойчивости и заранее прописывать порядок действий при угрозе. Обязательным инструментом снижения киберрисков остается страхование.

По оценке Цикалюка, рынок киберстрахования в России только складывается, но уже может стать драйвером роста всей отрасли. Реализация потенциала зависит не только от продуктов страховщиков, но и от готовности бизнеса системно работать с киберрисками — многое определяет позиция руководителей, которым нужно учитывать киберустойчивость при принятии управленческих решений и заранее понимать, как действовать при атаке.

«Мы убеждены, что рынок киберстрахования будет активно развиваться. Важно, чтобы вместе с рынком росли наши компетенции, чтобы мы обменивались опытом и помогали компаниям лучше понимать, как работать с киберрисками. ВСК столкнулась с серьезным инцидентом и получила практический опыт, которым мы активно делимся с коллегами и представителями других отраслей, проводим консультации. Мы открыты к взаимодействию и партнерству со всеми участниками страхового рынка. Наша задача — не просто предложить страховой полис, а помочь бизнесу комплексно подойти к вопросам киберустойчивости, используя нашу экспертизу и опыт партнеров. Чем больше компаний будут готовы к возможным угрозам, тем устойчивее будет бизнес в целом», — отметил Сергей Цикалюк.