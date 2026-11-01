В Марий Эл мужчину оштрафовали за наклейки секты «АллатРа»* на автомобиле

В Марий Эл 67-летнего мужчину оштрафовали за наклейки секты «АллатРа»* на автомобиле. Это первый подобный случай в стране после того, как организацию признали экстремистской, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

26 октября Волжский городской суд рассмотрел дело местного жителя Анатолия С. Его обвинили в демонстрации символики секты «АллатРа»* (ст. 20.3 КоАП). Это религиозное движение возникло в Украине в начале 2010-х годов. На лобовом и заднем стеклах белого Nissan Qashqai Анатолия были размещены эмблемы организации. По материалам дела, символику на машине он демонстрировал на дороге Йошкар-Ола — Зеленодольск.

В суде Анатолий рассказал, что разместил символику еще до признания «АллатРа»* экстремистской организацией и не планировал ее распространять. Изображение пустого круга с полумесяцем, обращенными вверх рогами, — он использовал как оберег, а распространять символику не собирался.

Мужчина узнал об этой организации в 2020 году через интернет. Анатолий признал свою вину и раскаялся. В итоге его оштрафовали на 1 тыс. рублей.

* Признана в РФ экстремистской и нежелательной организацией.

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