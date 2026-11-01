Российская теннисистка Шнайдер выиграла турнир WTA500 в Токио

Россиянка Диана Шнайдер выиграла у канадки Лейлы Фернандес в финале теннисного турнира WTA500 в Токио, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Встреча завершилась с результатом 6:4, 5:7, 6:2 в пользу российской спортсменки. Они играли 2 часа 18 минут.

Шнайдер выиграла первый турнир в 2026 году и шестой — в своей карьере. Ожидается, что победа позволит россиянке вернуться на 11-ю строчку в рейтинге WTA PIF.

«Хочу поблагодарить своего тренера, который сейчас рядом со мной: мы завоевали наш первый титул в этом сезоне. Это очень много значит — огромное достижение и прекрасное завершение сезона. И, конечно, огромное спасибо моей семье, которая следит за матчем из дома — они тоже невероятно счастливы», — сказала Шнайдер.

Также спортсменка поблагодарила соперницу за игру.

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