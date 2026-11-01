Шествие в честь Хэллоуина переросло в масштабные беспорядки в Швейцарии

Шествие в честь Хэллоуина переросло в столкновения с полицией в Швейцарии. Протестующие поджигали мусорные баки и машины, бросали в полицейских бутылки, сообщает «Подъем» .

Стражи порядка применяли водометы, чтобы разогнать участников массовых беспорядков.

В Германии протесты вспыхнули в Берлине, Гамбурге, Франкфурте и других городах. Их организовала молодежное движение «Поколение Z решает» (Gen Z regelt). Сначала демонстранты выступали мирно. Однако вскоре акции переросли в беспорядки: в полицию летели яйца и петарды, а участники протестов выкрикивали лозунги в поддержку Палестины.

Во Франции прошла третья волна уличных протестов, акции также привели к стычкам с полицией. Протесты затронули Испанию, Италию, Нидерланды и Австрию.

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