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Летучую мышь впервые принесли на чипирование в ветклинику Москвы

Общество
сгенерировано ИИ

Фото - © сгенерировано ИИ

В Зеленоградскую ветклинику в Москве люди приносили на чипирование крылана, питона и удава. Все необычные питомцы успешно перенесли процедуру, сообщает ТАСС.

«На чипирование к специалисту по экзотическим животным Надежде Кузиной поступили редкие питомцы: 5-летние змеи — мальчик-питон и девочка-удав, а также совсем необычный домашний питомец — крылан по кличке Лис. <…> В Зеленоградскую ветклинику на чипирование впервые принесли крылана», — поделился представитель ГБУ «Мосветобъединение».

Он уточнил, что крылану два года. Летучая мышь успешно живет в домашних условиях.

По его словам, во время чипирования все питомцы вели себя спокойно. Процедуру выполнили без седации. Через пару дней животные уже чувствовали себя хорошо.

Как пояснил специалист, у разных видов животных есть особенности введения чипа. Змеям он вводится в левую сторону шеи, мелким млекопитающим — в основание левого уха или между лопаток.

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