Росстат заявил о хакерской атаке на свои информационные ресурсы

С 29 октября по 1 ноября Росстат подвергся кибератакам на свои информационные ресурсы. Однако компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено, сообщает пресс-служба ведомства.

«С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не выявлено», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что системы мониторинга своевременно зафиксировали подозрительную активность и оповестили об этом. Это позволило оперативно начать реагирование. Сейчас специалисты совместно с профильными подразделениями в сфере информационной безопасности и правоохранителями устанавливают вектор атаки и идентифицируют источники угрозы.

В Росстате добавили, что доступ к официальному сайту ведомства будет восстановлен в ближайшее время.

Как пишет «Коммерсант», при атаке на сайт хакеры оставили послание на белорусском языке: «Никому не избежать ответственности». Вместе с посланиями неизвестные разместили на сайте логотипы группировок «Киберпартизаны BY»* и Silent Crow*.

* Хакерские группировки внесли в перечень экстремистских и запрещенных в РФ организаций.

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