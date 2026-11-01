Омбудсмен РФ Лантратова проведет пресс-конференцию об итогах гуммиссии в Алешках

Пресс-конференция уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой, посвященная итогам гуманитарной миссии в Алешках, пройдет в ММПЦ «Россия сегодня» 2 ноября.

В ходе нее будут подведены итоги поездки в Алешки, рассказано о результатах гуманитарной работы и оказанной помощи местным жителям.

Аккредитация представителей СМИ будет идти до 19:00 1 ноября.

С 27 октября между Россией и Украиной действовала договоренность о временном прекращении огня в Алешках для доставки помощи и эвакуации жителей. Миссию координировали российский омбудсмен Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец.

В Алешки доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и лекарства. Кроме того, после начала режима тишины из Алешек начали вывозить мирных жителей.

30 октября Лантратова заявила, что гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области подходит к концу. Все прошло без инцидентов.

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