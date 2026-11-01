Обновите сведения в поликлинике: как мошенники обманывают россиян в соцсетях

Злоумышленники похищают учетные записи в мессенджере россиян под предлогом обновления сведений о прикреплении к поликлинике, сообщает «Вестник киберполиции».

Аферисты стилизуют взломанную учетную запись под профиль «поликлиники». Затем они рассылают с нее сообщения и просят пользователей перейти по гиперссылке. Это нужно якобы для прикрепления к поликлинике или открепления от нее.

В реальности такая ссылка ведет на фишинговый сайт, где у пользователей запрашивают код из СМС, который мошенники просят переслать в чат «поликлиники». Если человек выполнит эти действия, то преступники могут получить доступ к его аккаунту в мессенджере или порталу «Госуслуги».

Россиянам напомнили, что госучреждения не связываются через мессенджеры и соцсети для подтверждения или обновления данных. Для этого они приглашают людей на личный прием.

Ранее адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров рассказал РИАМО, что мошенники могут получить доступ к личным кабинетам и похитить деньги, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить домофон или зарегистрировать новые ключи.

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