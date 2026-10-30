Эксперт сказал о мошенниках, которые крадут деньги под предлогом замены домофона

Мошенники могут получить доступ к личным кабинетам и похитить деньги, представляясь сотрудниками управляющей компании и предлагая заменить домофон или зарегистрировать новые ключи сообщил РИАМО адвокат Московской коллегии адвокатов SED LEX Антон Пивоваров.

«Одна из распространенных схем кибермошенничества начинается с обычного бытового вопроса. Человеку звонят якобы из управляющей компании и сообщают о замене домофона, необходимости зарегистрировать новые ключи или подтвердить доступ в подъезд. Для этого просят назвать код из СМС. На самом деле полученный код может использоваться злоумышленниками для доступа к личным кабинетам, а впоследствии — для хищения денежных средств», — сказал Пивоваров.

Он добавил, что мошенники делают ставку прежде всего на психологическое давление. Они создают ощущение срочности, представляются сотрудниками знакомых организаций, а иногда используют персональные данные собеседника, чтобы вызвать доверие.

«Основное правило безопасности — никогда не сообщать посторонним коды подтверждения, независимо от того, кем представляется собеседник. Если звонок касается банка, государственных услуг или управляющей компании, необходимо самостоятельно связаться с соответствующей организацией по официальному номеру», — подчеркнул специалист.

Если человек уже продиктовал код, необходимо как можно быстрее проверить безопасность аккаунта, для которого он предназначался, сменить пароль и завершить все подозрительные сеансы.

«Если деньги уже похищены, следует сразу уведомить банк и подать заявление в полицию. Чем быстрее пострадавший отреагирует, тем больше возможностей ограничить дальнейшие противоправные действия», — объяснил Пивоваров.

Адвокат уточнил, что при подозрении на компрометацию банковского аккаунта также необходимо незамедлительно связаться с банком.

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