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В Ормузском проливе у берегов Омана загорелось судно

В Ормузском проливе у берегов Омана загорелось судно, сообщает РИА Новости .

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что инцидент произошел в 25 морских милях к северо-востоку от города Хасаб.

«По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар», — говорится в сообщении.

Причина пожара не уточняется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие.

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