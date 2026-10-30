В Ормузском проливе у берегов Омана загорелось судно
В Ормузском проливе у берегов Омана загорелось судно, сообщает РИА Новости.
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) заявило, что инцидент произошел в 25 морских милях к северо-востоку от города Хасаб.
«По информации от стороннего источника, на судне, следовавшем в направлении выхода из пролива, возник пожар», — говорится в сообщении.
Причина пожара не уточняется.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может немедленно завершить военную операцию против Ирана, поскольку Тегеран лишен возможности получить ядерное оружие.
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