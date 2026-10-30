Binance заморозила активы на 3 млрд долларов

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Объем замороженных биржей Binance активов из-за проблем с безопасностью составляет 3 млрд долларов, следует из данных площадки.

«Текущая подтвержденная общая сумма замороженных средств составляет около трех миллиардов долларов», — говорится в заявлении площадки.

Ранее Binance заявляла о замораживании более 2,5 млрд долларов.

Ранее мы рассказывали, что крипторынок демонстрирует коррекционную динамику на фоне обострения геополитической обстановки и роста глобальной неопределенности.

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