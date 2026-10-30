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У берегов Шикотана произошло землетрясение

Происшествия

У берегов курильского острова Шикотан произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает ТАСС.

Отмечается, что землетрясение произошло в 102 км восточнее села Малокурильское на Шикотане.

Очаг сейсмособытия залегал на глубине 60 км под морским дном. При этом местные жители могли ощутить подземные толчки силой до 2 баллов.

Ранее сигнал о землетрясении поступил 24 октября в 5:24 по местному времени. Магнитуда составила 4,9.

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