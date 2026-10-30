В результате столкновения вертолетов в Орегоне погибли три человека

При столкновении в воздухе двух вертолетов в штате Орегон в США погибли три человека, сообщает РИА Новости .

В ЧП участвовали вертолеты Robinson R22 и Airbus H125. На борту одного из них было двое человек, на борту другого — один.

Известно, что на борту одного из вертолетов находился инструктор с пилотом-курсантом из Британии.

В американском штате Орегон столкнулись два вертолета.

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