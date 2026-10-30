В Свердловском парке пройдут спортивные игры «Игры народов России»

В Свердловском парке 3 ноября на сцене в 16:00 пройдет игровая программа «Дружный хоровод», а в 16:20 в Доме Мудрого Филина — мастер-класс по росписи тарелок «Узоры родной страны», сообщили в пресс-службе местной администрации.

4 ноября в Лосино-Петровском парке в 10:00 в зоне у очага состоится скандинавская ходьба «Шаг к здоровью», а в 10:20 — спортивная разминка «Баланс и сила».

5 ноября в Свердловском парке на сцене в 16:00 пройдут спортивные игры «Игры народов России», а в 16:20 — спортивные эстафеты «Большая игра народов России».

8 ноября в Лосино-Петровском парке в 12:00 у лавочки дружбы состоится мастер-класс «У бабуси», а в 12:20 в зоне у очага — музыкальная программа «Поем в парке».

Все мероприятия бесплатны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.