Растительное масло возле плиты, хлеб в холодильнике и очищенные орехи в открытом пакете могут быстрее терять свои свойства и портиться. Неправильное хранение некоторых продуктов не только ухудшает их вкус, но и повышает риск пищевого отравления, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог, УЗ-диагност, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

«Не стоит хранить открытое растительное масло возле плиты, на свету, потому что оно портится, прогоркает, и вообще происходит утрата органолептических свойств. Очищенные орехи, тем более если они были запакованы в пакете либо вы их почистили и оставили в открытом пакете, лучше так не держать», — рассказал Симаков.

Он пояснил, что неправильное хранение муки также может привести к ее порче из-за окисления жиров. Особое внимание следует уделять свежим грецким орехам: из-за влаги они могут быстро покрыться плесенью, поэтому перед хранением их необходимо просушивать.

При этом скоропортящиеся продукты нельзя надолго оставлять на столе, особенно в жаркую погоду.

«Если скоропортящаяся пища из открытых консервов стояла больше 2 часов снаружи, то есть при температуре 20–30 градусов, есть шанс, что она будет чем-то заражена. Если температура больше 32 градусов, то даже одного часа может быть достаточно, потому что бактерии очень быстро размножаются», — предупредил гастроэнтеролог.

Симаков отметил, что заранее накрытые праздничные столы, на которых закуски часами ждут гостей, могут представлять опасность. Скоропортящиеся блюда после подачи следует своевременно убирать в холодильник.

Почему хлеб и бананы лучше не класть в холодильник

«Хлеб многие хранят в холодильнике. По факту проще все-таки создать какие-то адекватные условия для его употребления, съедать его вовремя и хранить в сухом месте. Потому что в холодильнике он все равно испортится по своему вкусу, все равно как деревяха потом будет», — отметил специалист.

По его словам, помидоры лучше оставлять дозревать при комнатной температуре. Бананы в холодильнике быстрее темнеют, а яблоки, оставленные в вазе с фруктами, постепенно становятся мягче.

При этом ягоды, фрукты и орехи, которые необходимо хранить в холодильнике, не следует убирать туда мокрыми — предварительно их лучше просушить.

Чем опасно домашнее чесночное масло

Отдельно врач предупредил о хранении масла, настоянного на чесноке или луке. Такие продукты иногда самостоятельно готовят пациенты с синдромом раздраженного кишечника, придерживающиеся диеты с ограничением FODMAP.

«Вываривают их в подогретом до 60 градусов масле, потом вынимают этот лук и чеснок. Такое масло нельзя на столе оставлять, оно может испортиться», — подчеркнул Симаков.

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