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Лавров прилетел в США для участия в министерской встрече G20

Глава МИД РФ Сергей Лавров и другие российские делегаты в пятницу прибыли в США для участия в Совещании министров иностранных дел (СМИД) стран G20, сообщает ТАСС .

Правительственный борт приземлился в Атланте. Российской делегации от Москвы до пункта назначения пришлось лететь более 20 часов в облет недружественных стран.

СМИД G20 состоится в Атланте 30–31 октября. Мероприятие станет ключевым в преддверии саммита лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что решение о том, поедет ли президент России Владимир Путин на саммит G20 в США, пока не принималось.

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