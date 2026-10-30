Путин: РФ готова к возможной войне с Европой, но не хочет ее

По его словам, многие западные страны ведут речь о том, что готовятся к войне к 2030 году. Путин уточнил, что Россия никакого военного противостояния с Европой не хочет, но готова к нему в случае такого сценария.

«Мы, во первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим», — сказал российский лидер по итогам саммита Россия-Африка.

По его словам, если кто-то из представителей Запада хочет противостояния, то пусть готовятся. Однако они до сих пор не добились своей цели — нанести стратегическое поражение России. Вряд ли они успеют это сделать у казанному сроку.

Президент РФ добавил, что если все это зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.