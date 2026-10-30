USD
Доллар США
80,68
-0.24 %
EUR
Евро
89,82
-0.39 %
CNY
Китайский Юань
12,08
0.02 %
AED
Дирхам ОАЭ
21,97
-0.24 %

Плющенко и еще 8 фигуристов внесли в базу украинского ГУР

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в базе главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости.

В данном антироссийском перечне есть подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Кроме Плющенко, который оказался там за поддержку спецоперации и посещение Крыма, в базу внесли еще восьмерых фигуристов из РФ. Это Алина Загитова, Илья Авербух и т. д. Спортсменов обвинили в поддержке российсокго лидера Владимира Путина.

Авторы портала призывают к отстранению российских спортсменов от соревнований и исключению из федераций, превращая спорт в инструмент политической борьбы.

Также ранее в украинский «черный список» попали спортсмены из других дисциплин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.