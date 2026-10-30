Плющенко и еще 8 фигуристов внесли в базу украинского ГУР
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оказался в базе главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости.
В данном антироссийском перечне есть подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Кроме Плющенко, который оказался там за поддержку спецоперации и посещение Крыма, в базу внесли еще восьмерых фигуристов из РФ. Это Алина Загитова, Илья Авербух и т. д. Спортсменов обвинили в поддержке российсокго лидера Владимира Путина.
Авторы портала призывают к отстранению российских спортсменов от соревнований и исключению из федераций, превращая спорт в инструмент политической борьбы.
Также ранее в украинский «черный список» попали спортсмены из других дисциплин.
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