Плющенко и еще 8 фигуристов внесли в базу украинского ГУР

В данном антироссийском перечне есть подзаголовок «Мы идентифицируем цели». Кроме Плющенко, который оказался там за поддержку спецоперации и посещение Крыма, в базу внесли еще восьмерых фигуристов из РФ. Это Алина Загитова, Илья Авербух и т. д. Спортсменов обвинили в поддержке российсокго лидера Владимира Путина.

Авторы портала призывают к отстранению российских спортсменов от соревнований и исключению из федераций, превращая спорт в инструмент политической борьбы.

Также ранее в украинский «черный список» попали спортсмены из других дисциплин.

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