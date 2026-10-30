В мыслях оплатил отпуск: почему будущая 13-я зарплата ощущается как выплаченная

Человек, представляя, как потратит 13-ю зарплату еще до начисления, начинает ощущать ее как уже реально имеющуюся, рассказал РИАМО психолог Никита Иванов.

«Как бы парадоксально это ни звучало, наш мозг — это отдельный орган в нашем теле, для которого время течет нелинейно. Он не различает будущее, настоящее и прошлое. У всех же бывали моменты, когда мы что-то вспоминаем и как будто „выпадаем“ из реальности: слышим звуки в том воспоминании, видим картинки, ощущаем запахи и вкусы. В этот момент мозг убежал в прошлое и живет там. Тот же механизм и при планировании будущего дохода», — объяснил Иванов.

Он добавил, что люди умеют заранее переживать удовольствие от будущих событий. Планируя отпуск, понимая, что можно будет наконец-то расслабиться и снять с себя груз забот, мы словно проживаем это событие. Представляя, как расплатимся с долгами, мы уже чувствуем некоторое облегчение. Думая о подарках, радуемся реакции близких. Получается, что денег у нас пока нет, а эмоциональная выгода от них уже получена.

«Мы заранее распределяем будущие деньги по разным статьям расходов, и постепенно они начинают восприниматься почти как имеющиеся. Причем в воображении одна и та же премия бывает удивительно вместительной», — добавил Иванов.

А если премию в итоге не дают, то наступает самое горькое разочарование. Человек теряет еще и то будущее, которое уже успел себе представить, заключил психолог.

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