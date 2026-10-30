Малооблачно и до плюс 13 градусов будет в Московском регионе 30 октября
Сухая погода без осадков ожидается в Московском регионе 30 октября. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура днем составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами 3-8 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность.
Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 2 — плюс 4 градусов. Будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.
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