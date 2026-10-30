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Малооблачно и до плюс 13 градусов будет в Московском регионе 30 октября

Общество

Сухая погода без осадков ожидается в Московском регионе 30 октября. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

Температура днем составит от плюс 11 до плюс 13 градусов. Ветер будет дуть южный с порывами 3-8 метров в секунду. Прогнозируется переменная облачность.

Атмосферное давление — 756 мм рт. ст.

Предстоящей ночью температура опустится до плюс 2 — плюс 4 градусов. Будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается.

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