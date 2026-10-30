Важно не спутать с гриппом: названы симптомы менингита, когда счет идет на часы

В первые часы менингит может напоминать тяжелый грипп из-за высокой температуры, ломоты в мышцах и слабости, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«В первые часы клиническая картина менингита способна напоминать тяжелое течение гриппа из-за высокой температуры, ломоты в мышцах и общей слабости. Однако при поражении мозговых оболочек головная боль приобретает невыносимый распирающий характер и не реагирует на прием анальгетиков, сопровождаясь приступами рвоты без предшествующей тошноты и острой светобоязнью», — сказала Демьяновская.

Она подчеркнула, что, в отличие от обычных респираторных инфекций, менингит нередко протекает без насморка и кашля. При этом у заболевшего может быстро развиваться скованность мышц шеи, из-за которой становится трудно наклонить голову вперед.

«Для маленьких детей критическими маркерами признают выбухание родничка, пронзительный визгливый крик и отказ от питья. При подобных симптомах промедление недопустимо: счет идет на часы», — предупредила врач.

Экстренно вызывать скорую помощь необходимо при сочетании высокой температуры с сильнейшей головной болью, скованностью затылочных мышц, спутанностью сознания, судорогами или появлением мелких темных кровоизлияний на коже.

Демьяновская предостерегла: задержка госпитализации и начала лечения может привести к тяжелым осложнениям, включая потерю слуха и отек головного мозга, а также значительно повысить риск неблагоприятного исхода.

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