Умер от испуга на хоррор-квесте: адвокат рассказал, кто будет отвечать

Если посетитель хоррор-квеста погибнет от сердечного приступа после сильного испуга, организаторам развлечения может грозить уголовная ответственность, сообщил РИАМО руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» Антон Ключко.

«Если это происходит в квест-руме и человек от неожиданности, от шока, испугавшись, например, из-за слабого сердца или оступившись, погибает, может быть возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — рассказал Ключко.

Он добавил, что следствие будет выяснять, насколько тщательно организаторы подготовили посетителей к прохождению квеста. В частности, сообщали ли им заранее о пугающих элементах программы, интересовались ли состоянием здоровья и правильно ли оформляли необходимые документы.

«Если посетителей квест-румов должным образом не уведомляли о том, что их может ожидать внутри, не задавали вопросы о состоянии здоровья, не подготовили надлежащим образом пакет документов, то в случае таких трагических последствий может быть возбуждено уголовное дело», — пояснил специалист.

Ключко подчеркнул, что при выявлении нарушений требований безопасности ответственность может грозить руководителю организации или другим лицам, отвечавшим за проведение квеста.

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