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Силы ПВО ликвидировали еще 25 летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать воздушную атаку на Москву. Сбиты еще 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил мэр Сергей Собянин.

«Отражена атака 25 БПЛА, летевших на Москву», — заявил он.

Сейчас сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков сбитых беспилотников.

Кроме того, сообщалось, что ограничена работа московских аэропортов.

Атака БПЛА на Москву началась ночь. Ранее силы ПВО ликвидировали более 100 БПЛА, летевших на столицу.

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