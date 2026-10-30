Вблизи деревни Дуплево восстановят лес

Эта необходимая мера стала первым шагом к возрождению леса, который не справился с природными вызовами. Специалисты лесного хозяйства полностью очистили территорию от погибших деревьев и сухостоя. Отдельным этапом стала уборка порубочных остатков — это не только подготовило ровную площадку для будущих саженцев, но и снизило риск распространения стволовых вредителей и грибковых заболеваний, которые часто появляются в старых залежах древесины.

Уже следующей весной здесь начнется новый этап: специалисты Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» подготовят почву — проведут вспашку и сформируют борозды для посадки сеянцев хвойных пород. Работы по лесовосстановлению в Подмосковье находятся на особом контроле губернатора Андрея Воробьева. Он не раз подчеркивал важность программы сохранения и восстановления лесов, отмечая, что лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

Подобные работы по лесовосстановлению также планируются на участках, вышедших из-под сплошных санитарных рубок, вблизи поселка Глебовский и садового товарищества «Румянцево-1».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.