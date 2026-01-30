Почему криптовалюты падают, а золото растет? Инвесторы уходят от риска

Криптовалютный рынок демонстрирует коррекционную динамику на фоне обострения геополитической обстановки и роста глобальной неопределенности. На этом фоне инвесторы усилили уход от рисковых активов, что оказало давление на основные цифровые валюты, включая биткоин, Ethereum и XRP. Одновременно капитал перераспределяется в традиционные защитные инструменты, золото и серебро, которые на фоне спроса на «тихую гавань» показали рост и обновили локальные ценовые максимумы, рассказала РИАМО CEO Bitget Грейси Чен.

«Текущую коррекцию на крипторынке мы рассматриваем прежде всего как следствие усиления склонности инвесторов к избеганию рисков на фоне геополитических кризисов», — заявила CEO Bitget Грейси Чен.

По ее словам, в периоды политической и экономической неопределенности участники рынка как правило сокращают позиции в волатильных активах, временно смещая фокус в сторону инструментов сохранения капитала.

С точки зрения рыночной структуры происходящее отражает более широкий межрыночный сдвиг.

«Биткоин и другие цифровые активы в таких условиях воспринимаются как инструменты с высокой чувствительностью к изменению аппетита к риску, тогда как реальные активы демонстрируют опережающую динамику», — пояснила Чен.

Подобная реакция характерна для фаз повышенного стресса на финансовых рынках и не является аномалией. При этом в Bitget отмечают, что текущая волатильность необязательно несет негативный долгосрочный эффект для рынка.

«Подобные коррекции зачастую выполняют оздоровительную функцию, снижая избыточное кредитное плечо и формируя более устойчивую базу для последующего восстановления», — добавила CEO Bitget.

Такие периоды позволяют рынку перейти к более сбалансированному ценообразованию.

Что делать?

В ближайшей перспективе аналитики Bitget рекомендуют отслеживать ключевые технические и поведенческие индикаторы, включая уровни поддержки биткойна вблизи отметки 50 тысяч долларов, динамику торговых объемов и показатели перепроданности. В компании подчеркивают, что, несмотря на сохраняющееся краткосрочное давление, фундаментальные факторы: развитие инфраструктуры, рост институционального участия и расширение применения блокчейн-технологий — продолжают поддерживать долгосрочную устойчивость экосистемы цифровых активов.

Давление на крипторынок усилилось после эскалации геополитических конфликтов на Ближнем Востоке и обострения торговых разногласий между США и Китаем, что спровоцировало рост спроса на золото и серебро. Дополнительным фактором стали ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ключевых центробанков, из-за чего инвесторы начали сокращать позиции в высокорисковых активах, включая криптовалюты.