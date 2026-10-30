Американский самолет-заправщик подал сигнал тревоги в небе Израиля

Отмечается, что самолет вылетел из Тель-Авива в 17.29 по местному времени (18.29 мск) и следовал над территорией Израиля вдоль Мертвого моря и границы с Иорданией на высоте около 3 тыс. метров.

Около 02.00 по местному времени (03.00 мск) высота резко упала до 2,4 тыс. метров, самолет подал сигнал тревоги под кодом 7700.

Траектория движения показывает, что судно направляется на аварийную посадку в аэропорт вылета в Тель-Авиве.

Ранее Superjet компании «Азимут» вынужден был развернуться в воздухе из-за сигнала бедствия.

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