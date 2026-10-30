Турция нарастила поставки рыбы в РФ до рекорда

РФ в сентябре 2026 года импортировала из Турции рыбы на рекордные 73 млн долларов, что в 1,5 раза больше уровня годом ранее, сообщает РИА Новости .

Суммарный экспорт Турцией рыбы в Россию достиг исторического рекорда в 72,6 млн долларов. По сравнению с августом объем поставок вырос на 34%, а за год — в 1,5 раза.

Рекордный экспорт в основном обеспечил рост до исторического максимума поставок мороженой рыбы — их объем в сентябре достиг 55,3 млн долларов, увеличившись на треть в месячном выражении и в 1,7 раза — в годовом. Из них 53,5 млн долларов пришлись на форель.

В первом полугодии 2026 года Египет импортировал из России 5,6 тыс. тонн сельди против всего 100 тонн годом ранее — рост в 56 раз. За два года объем поставок в страну удвоился, достигнув 6,4 тыс. тонн в 2025 году.

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