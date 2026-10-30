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В двух аэропортах России ввели временные ограничения

Транспорт

В аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что меры введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

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