Песков: России нужен полноценный мир на Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры не означают автоматического прекращения огня, так как России нужно долгосрочное мирное урегулирование, а не просто сделка или временная пауза в боевых действиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News.

«Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира. Это не может быть просто сделкой, обычной сделкой», — отметил он.

Трехсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Абу-Даби пройдет после 4 ноября, точная дата пока не определена. Об этом ранее заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, дату скоро согласуют, но ясно, что переговоры состоятся после 4 ноября. Сообщения о том, что встреча может пройти непосредственно 4 ноября, Ушаков опроверг.

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