Силы ПВО сбили 16 БПЛА, летевших в сторону Москвы

Средства противовоздушной обороны сбили 16 БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«16 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», — говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы.

В московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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