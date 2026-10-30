USD
Доллар США
80,68
-0.24 %
EUR
Евро
89,82
-0.39 %
CNY
Китайский Юань
12,08
0.02 %
AED
Дирхам ОАЭ
21,97
-0.24 %

В Орегоне в округе Ямхилл в воздухе столкнулись два вертолета

Происшествия

В американском штате Орегон столкнулись два вертолета, сообщает РИА Новости.

«Офис шерифа округа Ямхилл получил сообщение о столкновении двух вертолетов в воздухе», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии экипажей обоих вертолетов уточняется.

Ранее в красноярском аэропорту Черемшанка оставленная на перроне стремянка врезалась в вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.