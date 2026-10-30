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В Орегоне в округе Ямхилл в воздухе столкнулись два вертолета

В американском штате Орегон столкнулись два вертолета, сообщает РИА Новости .

«Офис шерифа округа Ямхилл получил сообщение о столкновении двух вертолетов в воздухе», — говорится в сообщении.

Информация о состоянии экипажей обоих вертолетов уточняется.

Ранее в красноярском аэропорту Черемшанка оставленная на перроне стремянка врезалась в вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний.

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