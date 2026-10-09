USD
Доллар США
85,42
-0.07 %
EUR
Евро
95,47
-0.89 %
CNY
Китайский Юань
12,73
-0.15 %
GBP
Фунт стерлингов
112,92
-0.52 %

Ее просто отбросило: стремянка протаранила вертолет Ми-8 в Красноярском крае

Происшествия

В красноярском аэропорту Черемшанка оставленная на перроне стремянка врезалась в вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел в момент запуска силовых установок другого транспортного средства. Мощным воздушным потоком металлическую конструкцию сорвало с места и отбросило на стоявший по соседству вертолет.

Сотрудник службы наземного обслуживания нарушил регламент. Мужчина оставил лестницу на летном поле.

Виновника инцидента оштрафовали. Какие повреждения получил вертолет — неизвестно.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.