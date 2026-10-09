Ее просто отбросило: стремянка протаранила вертолет Ми-8 в Красноярском крае Происшествия сегодня в 10:08

В красноярском аэропорту Черемшанка оставленная на перроне стремянка врезалась в вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний. Об этом сообщает Kras Mash.

Инцидент произошел в момент запуска силовых установок другого транспортного средства. Мощным воздушным потоком металлическую конструкцию сорвало с места и отбросило на стоявший по соседству вертолет. Сотрудник службы наземного обслуживания нарушил регламент. Мужчина оставил лестницу на летном поле. Виновника инцидента оштрафовали. Какие повреждения получил вертолет — неизвестно. Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.