Ее просто отбросило: стремянка протаранила вертолет Ми-8 в Красноярском крае
В красноярском аэропорту Черемшанка оставленная на перроне стремянка врезалась в вертолет Ми-8 одной из авиакомпаний. Об этом сообщает Kras Mash.
Инцидент произошел в момент запуска силовых установок другого транспортного средства. Мощным воздушным потоком металлическую конструкцию сорвало с места и отбросило на стоявший по соседству вертолет.
Сотрудник службы наземного обслуживания нарушил регламент. Мужчина оставил лестницу на летном поле.
Виновника инцидента оштрафовали. Какие повреждения получил вертолет — неизвестно.
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