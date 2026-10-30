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Силы ПВО сбили еще 21 БПЛА на подлете к Москве

Спецоперация

Средства противовоздушной обороны сбили 21 БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«21 БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны», — сообщил он.

На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

В московских аэропортах ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

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