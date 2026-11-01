Ici: более 560 человек задержали на демонстрациях во Франции

Французская полиция задержала более 560 участников субботних протестов, которые прошли по всей стране, сообщила радиостанция Ici со ссылкой на МВД республики.

По состоянию на 23:00 субботы по московскому времени было произведено примерно 565 задержаний.

Протесты 31 октября стали продолжением масштабных акций, которые прошли 17 и 24 октября. В субботу в манифестациях по всей стране приняли участие более 320 тыс. человек. В некоторых городах они переросли в столкновения с полицией и грабежи магазинов.

В Париже агрессивно настроенные протестующие начали бросать камни и бутылки в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Подобные столкновения с полицией также произошли в других городах.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.