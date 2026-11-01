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Ici: более 560 человек задержали на демонстрациях во Франции

Общество

Фото - © РИА Новости

Французская полиция задержала более 560 участников субботних протестов, которые прошли по всей стране, сообщила радиостанция Ici со ссылкой на МВД республики.

По состоянию на 23:00 субботы по московскому времени было произведено примерно 565 задержаний.

Протесты 31 октября стали продолжением масштабных акций, которые прошли 17 и 24 октября. В субботу в манифестациях по всей стране приняли участие более 320 тыс. человек. В некоторых городах они переросли в столкновения с полицией и грабежи магазинов.

В Париже агрессивно настроенные протестующие начали бросать камни и бутылки в правоохранителей. В ответ полиция применила слезоточивый газ и шумовые гранаты. Подобные столкновения с полицией также произошли в других городах.

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