Юные артисты Химок покажут «Танцы народов России» 3 ноября

В преддверии Дня народного единства Центральная детская школа искусств Химок станет площадкой большого хореографического праздника. 3 ноября здесь соберутся лучшие танцевальные коллективы школ искусств городского округа, чтобы показать в танце историю великой страны и ее народов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа «Танцы народов России» обещает стать ярким калейдоскопом традиций: от задорных народных плясовых до грациозных национальных танцев. Для зрителей это уникальная возможность увидеть на одной сцене многообразие традиций, самобытных костюмов и уникальных ритмов, которые из века в век объединяли народы нашей страны.

«Народный танец — это живая память поколений и душа народа. Через каждое движение ребенок учится чувствовать свои корни, уважать историю и культуру соседей. Для нас этот концерт — возможность показать, насколько Химки богаты талантами и насколько важно сегодня чувствовать наше единство. Мы приглашаем всех жителей прийти всей семьей, чтобы поддержать юных артистов и зарядиться энергией праздника и красоты», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Праздник музыки и танца начнется во вторник в 18:00 по адресу: ул. Чапаева, 6. Вход свободный.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Центральная детская школа искусств Химок — ведущее образовательное учреждение в сфере культуры Подмосковья. В 2021 году школа была признана лучшей детской школой искусств в России по версии министерства культуры РФ. В ЦДШИ активно развиваются направления хореографии, музыки и изобразительного искусства, а воспитанники школы регулярно становятся лауреатами престижных международных и всероссийских конкурсов.

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