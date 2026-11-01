Российские рыбаки нашли способ добывать красную икру к новогоднему столу

Российские рыбаки придумали способ добыть красную икру к Новому году. Они ловят форель на платных водоемах, но при этом каждая рыба — лотерея, сообщает SHOT .

Рыбаки отправляются на платные водоемы, где специально разводят рыбу. По словам рыбаков, с конца октября начинается удачное время для охоты на форель с икрой. Многие уже отмечают, что из 4-5 пойманных рыб хотя бы одна оказывается с икрой.

Участие в «лотерее» обойдется от 2 до 8 тыс. рублей — столько стоит путевка с учетом нормы вылова. Если улов превысит 3,5 кг на человека, доплата составит около 1,5 тыс. рублей за килограмм. Таким образом, выгода зависит от того, что окажется внутри форели.

Удачливые рыбаки за несколько выездов запасаются икрой к праздникам и угощают друзей. На продажу ее не выставляют, а засаливают дома.

Ранее сообщалось об аномальном подорожании красной икры из-за нашествия акул на Дальнем Востоке. На фоне резкого роста цен спрос на нее может рухнуть сразу на 75%. На фоне подорожания россиянам советуют присмотреться к белой икре.

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