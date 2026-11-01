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Один человек погиб при крушении автожира в Тверской области

Один человек погиб в результате крушения автожира на территории Тверской области, сообщает телеканал РЕН ТВ .

Трагедия произошла в населенном пункте Каюрово.

Винтокрылый летательный аппарат рухнул на землю сразу после взлета.

Автожир — это винтокрылый летательный аппарат. Основные части автожира: ротор (несущий винт), маршевый винт (пропеллер), Фюзеляж/кабина (обычно 1-2 человека), шасси и ДВС. Для взлета требуется минимальный разбег (от 50 метров), а посадка возможна на неподготовленную поверхность (около 10 метров).

Автожиры используются в спортивной и частной авиации, сельском хозяйстве, поисково-спасательных операциях, для мониторинга инфраструктуры, коммерческих перевозок и военных задач (патрулирование).

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