Жители центра Москвы пожаловались на драки, мусор и следы крови после Хэллоуина

Москвичи, живущие в центре, пожаловались на драки, порчу имущества, разбросанный мусор и следы крови на улицах после празднования Хэллоуина, сообщает «Осторожно, новости» .

Этой ночью на Китай-город вышли толпы молодежи, чтобы отпраздновать Хэллоуин. Там было много драк, на место приехали полицейские и задержали некоторых участников мероприятия.

В инициативной группе жителей района Покровка отметили, что они в конце октября решили объединиться, чтобы влиять на проблемы района. По их словам, в ночь на 1 ноября компании молодых людей устраивали драки, забирались на стены домов, пытались влезть на крыши и чердаки, повредили подъезды и входные двери.

А утром во дворах и на улицах центра Москвы после праздника остались разбитые бутылки, мусор, следы крови и окровавленные бинты. Один из жильцов пожаловался, что ночью у него в подъезде выбили окно.

«Проблема существует не первый год. По подсчетам участников инициативы, количество вызовов полиции из-за происходящего в районе за это время уже исчисляется сотнями», — уточнили жители.

Сейчас участники инициативной группы собирают фото и видео нарушений, также они отправляют обращения в ведомства. Горожане добиваются усиления ночного патрулирования района, проверки обстоятельств драк и повреждения имущества, а еще контроля за продажей алкоголя детям. Обращения они пишут к мэрии, МВД и местным депутатам.

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