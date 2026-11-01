Момент нападения мужчины с ножом на полицейского в Москве попал на видео
Фото - © Telegram-канал 112
Очевидцы записали видео с места происшествия, где 33-летний мужчина набрасывается на одного из инспекторов с ножом, сообщает «112».
Ранее вооруженный ножом мужчина напал на инспекторов ДПС в Москве. Силовики применили табельное оружие.
На видео показано, как мужчина кидается на одного из инспекторов. Полицейский стреляет в него. За кадром слышен голос, который объясняет, что нападавший уже ранил силовика.
Агрессор задержан. Мужчину допрашивают следователи столичного главка СКР.
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