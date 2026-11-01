Мужчина с ножом напал на инспекторов ДПС в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции прибыли на место ДТП, чтобы разобраться в случившемся. Там их заметил 33-летний Хабиб С. Он достал нож и атаковал полицейских. В результате один из инспекторов получил ранения подбородка и плеча. Хабиб также сломал ему фалангу пальца левой руки.

По предварительным данным, 33-летний Хабиб пытался вмешаться в следственные действия, на что сотрудники сделали ему замечание. Нападавший мог находиться под наркотическими веществами.

Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие. Хабиб получил ранение ноги. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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