«Ночь в ДК»: Химки присоединяются к первой в России областной акции

В Московской области проходит первая в России областная акция «Ночь в ДК», приуроченная ко Дню народного единства. Ее проводят дома культуры из 56 округов региона при поддержке министерства культуры и туризма Московской области, сообщает пресс-служба городского округа Химки.

Химки тоже участвуют в акции. 3 ноября в 19:00 в Центре информационной, культурно‑досуговой и спортивной деятельности (деревня Брехово, улица Зеленая, дом № 22) пройдет познавательный квиз «Дружба народов — единство России».

Участники в увлекательной форме смогут проверить и расширить знания об истории страны и ее культурном многообразии. В программе — вопросы о традициях, праздниках, народных промыслах, национальных костюмах и фольклоре, задания на знание символов единства и ключевых событий, а также расшифровка понятий о дружбе народов. Возрастное ограничение: 10+.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Химки

Сотни историй, десятки культур — и одно общее чувство причастности к большой и многоликой стране. Квиз «Дружба народов — единство России» — это возможность по‑новому взглянуть на то, что объединяет жителей всей России.

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