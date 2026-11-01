Появились фото и видео панихиды по рэперу Мише Маваши в Москве

В столице в воскресенье прошла панихида по рэперу и общественному деятелю Михаилу Нице, известному как Миша Маваши, сообщает «СтарХит» .

На панихиде в церкви Николая Чудотворца в Троекурове присутствовали последовали рэпера, некоторые были с детьми. Люди вели разговоры о продолжении проектов умершего и здоровом образе жизни.

«Дело, которое начал Михаил, будет жить в каждом из нас: в отделениях по всей стране, в наших соратниках, в наших делах. Мы продолжаем то, что он задумал, и не собираемся останавливаться. Мы будем помнить Мишу. И будем держать слово, которое он дал вместе с нами — быть сильными, отвечать за себя и за своих, не оставаться в стороне», — подчеркивали в окружении рэпера.

Тело 41-летнего Миши Маваши с огнестрельным ранением нашли 25 октября в его доме в Воронеже. Похороны прошли в Воронеже на пятый день после гибели рэпера. Изначально его планировали похоронить 28 октября, но в итоге церемонию перенесли на сутки.

Кем был Миша Маваши и что известно о его личной жизни, читайте в большом материале РИАМО.

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