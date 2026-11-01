Россия введет визы для граждан Черногории с 30 декабря

РФ планирует ввести визы для граждан Черногории с 30 декабря, это ответные меры на действия европейской страны, сообщает «Коммерсант» .

Визовый режим в Черногорию для россиян начал действовать с 1 ноября. Консульский сбор — 35 евро.

Как пояснили в российском посольстве в Подгорице, данная мера станет ответным шагом на отмену безвизового режима со стороны властей Черногории.

О выходе из российско-черногорского соглашения 2008 года о безвизовом режиме Подгорица уведомила Москву в конце сентября. При этом документ предусматривает «прекращение его действия по истечении 90-дневного срока после уведомления». А РФ решила «строго придерживаться положений соглашения об условиях взаимных поездок».

По официальной статистике, каждый год Черногорию посещали около 230 тыс. россиян — во многом благодаря тому, что виза для поездки им была не нужна. Еще в стране, по данным местного МВД, более или менее постоянно проживает более 20 тыс. граждан РФ.

При этом введение виз для россиян еще не гарантирует Черногории членство в Евросоюзе в 2028 году.

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