Визовый режим в Черногорию для россиян начал действовать с 1 ноября

В АТОР напомнили, что с 1 ноября для граждан России в Черногории начал действовать визовый режим, по одному загранпаспорту в страну уже не попасть.

Консульский сбор — 35 евро. Также при подаче документов через VFS Global отдельно оплачиваются услуги визового центра. Документы на визу в Черногорию принимают в восьми городах РФ.

Оформлять визу нужно не всем. Так, в страну можно въехать с действующей шенгенской визой, а еще визами США, Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Японии или Новой Зеландии. Кроме того, для въезда подойдет и ВНЖ указанных стран или государств Шенгенской зоны. Срок пребывания в Черногории по указанным документам составляет до 30 дней, но не дольше срока их действия.

Те россияне, которые въехали до полуночи 31 октября, могут остаться на разрешенные 30 дней с даты въезда. Срочно уезжать из страны или получать визу из-за смены правил не нужно.

Ранее о введении визового режима сообщил посол РФ в Черногории Александр Лукашик.

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал РИАМО, что Черногория была последней безвизовой европейской страной для россиян, и после нововведения она почти полностью потеряла туристическую привлекательность. Теперь ей придется конкурировать за гостей со странами-соседями.

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