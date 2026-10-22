Отмена виз в Черногорию увеличит поток туристов в другие европейские страны

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян сообщил РИАМО, что Черногория была последней безвизовой европейской страной для россиян, и она почти полностью потеряла туристическую привлекательность.

«Это эпохальное событие, потому что это была последняя европейская страна с выходом на Средиземное море для россиян. Вот на этом заканчивается великая эпоха безвизовых поездок россиян на Средиземное море в Европу. Остается условно, Турция, Египет, Тунис, Марокко. Но это уже все не Европа. Понятно, что в этой истории проиграет Черногория, а не Россия», — сказал Мкртчян.

Он добавил, что Черногория имела привлекательность для россиян только за счет отсутствия виз. Мкртчян напомнил, что в этой стране «очень средний» уровень сервиса, и соседние с Черногорией страны на голову выше по этому показателю и транспортной доступности.

«Теперь мы, естественно, потеряем турпоток в Черногорию, но приобретем турпотоки в другие страны. После того, как Черногория стала визовой, намного легче попасть из России в ту же Италию. Из Стамбула туда летает на десяток рейсов больше», — отметил Мкртчян.

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